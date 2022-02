“La administración de justicia bonaerense se encuentra a la vanguardia en la implementación del expediente digital”

La localidad de Bolívar será el punto de partida de un ciclo de charlas y capacitaciones sobre la implementación del expediente digital, organizado por el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul.

La iniciativa se pondrá en marcha el 3 de marzo próximo y contará con el disertante Dr. Andrés Nizzo -auxiliar letrado del Juzgado Civil y Comercial Nº 3 de Mar del Plata- extendiéndose a todas las localidades del territorio departamental: Tandil, Olavarría, Lamadrid, Laprida, Gral. Alvear, Tapalqué, Azul, Las Flores, Rauch y Benito Juárez.

El presidente del Colegio de Abogados Departamental, Gastón Argeri, se refirió a la importancia de esta actividad que ratifica el compromiso de la entidad que nuclea a abogados y abogadas del departamento judicial, en el aporte de herramientas y actualizaciones para optimizar la práctica profesional diaria. “En la actualidad, la implementación del expediente digital y gestión digital judicial abarca casi la totalidad de los fueros e instancias de la provincia de Buenos Aires, lo que ratifica las numerosas ventajas que ha supuesto su uso, no solo en la celeridad de los procesos judiciales sino también en la transparencia que le otorga al procedimiento.

En el contexto de las dificultades que introdujo la pandemia y sus restricciones sanitarias, la implementación progresiva de los procesos electrónicos nos ha permitido sortear barreras geográficas y temporales; bien aplicado, se tradujo en una notable agilización de los procesos, en una reducción de las vallas burocráticas y, por esa razón, en una mayor celeridad para arribar a soluciones jurídicas en los tiempos que necesita la sociedad”, destacó.

Andrés Nizzo resumió el propósito del ciclo y las ventajas que ha otorgado la implementación de los procesos electrónicos.

¿Cuáles son los aspectos claves de la capacitación?

Estas capacitaciones presenciales se proponen pasar revista sobre los principales cambios producidos en los procesos judiciales de la Provincia, especialmente durante los últimos dos años signados por la pandemia. Pero también analizaremos el fuerte impulso registrado en la implementación de la tecnología de la información y de la comunicación a prácticamente todos los aspectos que hacen a la tramitación y gestión de un caso judicial.

La idea es destacar cuáles han sido las principales innovaciones, cómo han repercutido en la labor cotidiana de los organismos y personas involucradas en los órganos judiciales, despejar algunas dudas que se presentan en el camino y, en definitiva, conocer dónde y cómo estamos parados frente a la litigación on line y gestión digital judicial en el ámbito bonaerense.

Expediente judicial y modernización de la justicia, ¿están intrínsecamente relacionados?

Absolutamente, sí: modernización de la justicia e implementación del expediente digital van de la mano, ambos conceptos son inseparables y es muy difícil –casi imposible- poder imaginarnos un servicio de justicia moderno, eficaz y acorde a las necesidades actuales de la sociedad si no va acompañado de la gestión de las tecnologías de la información y comunicación para la gestión digital de los procesos y la litigación judicial. Es el vehículo por el cual, necesariamente, se está transformando el modo con el que se trabaja ante los Tribunales de Justicia y dentro de los mismos. Pensemos en situaciones inimaginables hasta hace muy poco y que hoy las tenemos plenamente disponibles y operativas, como la posibilidad de presentar escritos judiciales desde cualquier lugar y en todo momento, el diligenciamiento electrónico de informes, las notificaciones procesales electrónicas y otras muchas utilidades que nos ofrece el derecho procesal electrónico.

¿Cómo es el ámbito de aplicación en la Provincia?

En la actualidad, el proceso electrónico está ampliamente extendido en la provincia de Buenos Aires y se encuentra plenamente operativo en todos los fueros e instancias, lo que coloca a la administración de justicia bonaerense a la vanguardia a nivel nacional en la materia, a pesar de los problemas que subsisten y que es necesario mejorar paulatinamente para ir alcanzando grados mayores de eficacia.

¿Aún hay “resistencias” en cuanto al uso del expediente digital?

Todo cambio implica cierta resistencia, en especial dentro del Poder Judicial que es un espacio tradicionalmente conservador. La implementación de estas soluciones tecnológicas para la gestión y litigación digital ha afectado, en mayor grado, a personas que no estaban tan habituadas o relacionadas con el mundo digital pero éste es el mundo en que nos toca vivir y desenvolvernos. La aparición del expediente íntegramente digital aún representa un gran desafío, en la medida que implica una profunda transformación en el modo en que se hacen las cosas, abandonando prácticas y costumbres de decenas de años. Debemos tener presente que el derecho procesal electrónico no ofrece como solución ser un mero cambio de soporte. La idea no es hacer lo mismo que veníamos haciendo en sistema papelizado pero con una nueva tecnología sino que es algo mucho más completo y radical que importa modificar hábitos, prácticas y costumbres muy arraigadas en el imaginario y la praxis cotidiana. Sin embargo, y a pesar del gran cambio que representa, afortunadamente la gran mayoría de las operadoras y los operadores judiciales –ya sea de un lado u otro de la pantalla- van dejando atrás esas resistencias frente a la constatación de las ventajas y los beneficios que va demostrando día a día la implementación del expediente electrónico.

Agenda de charlas

3 de marzo: Bolívar

4 de marzo: Olavarría y General La Madrid

5 de marzo: Laprida

10 de marzo: General Alvear

11 de marzo: Tapalqué y Azul

7 de abril: Las Flores

8 de abril: Rauch, Tandil y Benito Juárez

Todas las charlas son presenciales, sin inscripción previa, y no aranceladas para matriculados y matriculadas del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul.