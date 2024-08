La actualidad de los equipos locales de cara al Pre-Federal de Básquet

Racing Atletic Club, Estudiantes y Pueblo Nuevo continúan entrenando e incorporando jugadores para afrontar el Torneo Pre-Federal 2024. En la Zona Sur, la competencia organizada por la Federación de Básquetbol de la Provincia de Buenos Aires iniciará el viernes 23 de agosto.

Para mencionado certamen, el equipo Chaira seguirá teniendo a Matías Orlando como entrenador en jefe y a Axel Farías como asistente técnico. A su vez mantendría la base del equipo que viene de ser subcampeón del Apertura de la ABO (Matías Santana, Manuel Yaben, Federico Vázquez, Sebastián D’Alessio, Gonzalo Alonso, Andrés Ruiz, Díaz Herrera, Mateo Melo, Aineseder, Costilla, Larregina y Conte, entre otros). A su vez, sumó a los perimetrales Martín Santana (de último paso por Pueblo Nuevo), Tomás Baffo (proveniente de El Fortín) y Simón Silber (proveniente de Los Andes de Punta Alta de la segunda división de Bahía Blanca). Otro jugador que llega a Racing es el ala pivot “Josi” Díaz (viene de ser subcampeón del Torneo Apertura de Maxi-Liga de la ABO con Luz y Fuerza).

Por su parte, el conjunto Bataráz tendrá la presencia destacada del histórico Federico “Pájaro” Marín (ex San Lorenzo y que jugará la venidera Liga Nacional con Peñarol de Mar del Plata). Además incorporó a los hermanos Juan Ignacio y Leandro Mateo. También continúan Thiago y Román San Martín, Atilio Borzi y Emiliano Coppero. Mencionados basquetbolístas se sumaron a la base de jugadores surgidos en Estudiantes como Luciano Dilascio, Federico Silveyra, Franco Piccinelli, Fermín Callegaro, Agustín Sánchez Savi, Santino Mondini, Nehuén Echeverría, Pedro Sánchez Savi, Valentino Cuadrillero, Lautaro Paiz, Matías Beltramella y Luca Marín. Asimismo, el entrenador del conjunto albinegro seguirá siendo Mauricio Beltramella; y tendrá a Gonzalo Marín como ayudante.

Por último, el Lobo albiverde también será de la partida con Agustín “Huevo” Bianchi como DT y la base de jugadores que vienen compitiendo en la Primera Local (Aldo Alveza, Valentino Torres, Ervin Luján, Rodrigo Alonso, Matías Oronoz, Axel Carballo, Facundo Alberca, Francisco Mauruto, Ignacio Quintana y Sebastián Gisler, entre otros). A su vez se reforzó con Nicolás Lorenzo (viene de disputar la Liga de Trenque Lauquen con Argentino de Pehuajó), Matías Menón (ex Ferro Carril Sud) y Facundo “Chuco” Álvarez (de reciente paso por la Liga de Trenque Lauquen con Barrio Alegre). También y tras su paso por Estudiantes, retornó al club el pivot Sebastián Masson.

En la primera fecha del Pre-Federal se disputará el clásico olavarriense entre Racing y Estudiantes, el viernes 23 de Agosto en el Gimnasio “Parque Olavarría”. Por su parte, Pueblo Nuevo tendrá jornada libre. Los otros partidos de la Zona Sur serán: Club de Pelotas de Tres Arroyos vs. Huracán de Tres Arroyos; Unión y Progreso de Tandil vs. Independiente de Tandil; y Kimberley de Mar del Plata vs. Centro Basko de Necochea.