La ACTC verificó el autódromo de Olavarría

Directivos del AMCO recibieron a Roberto Argento, quien recorrió las instalaciones y evaluó los diferentes trabajos de mejora y seguridad en el circuito.

Directivos del Auto Moto Club Olavarría (AMCO) recibieron a Roberto Argento, director de Planificación y Obras de la ACTC, para realizar una exhaustiva revisión del autódromo “Hermanos Emiliozzi”.

Durante la visita, Argento recorrió el predio y evaluó en detalle las obras que se están llevando a cabo en el circuito. Destacó especialmente las mejoras en los nuevos sectores destinados a los espectadores y valoró los trabajos realizados para reforzar la seguridad, tanto de los pilotos como del público.

El representante de la ACTC expresó una visión positiva sobre los avances logrados y la importancia de las futuras obras para seguir potenciando la infraestructura del autódromo. La colaboración entre ambas entidades busca que Olavarría continúe siendo un espacio de referencia y desarrollo para el automovilismo en la región.