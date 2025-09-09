La Academia de Taekwondo de Olavarría representará a la ciudad en un torneo internacional

Una delegación de 30 competidores participará este fin de semana en “La Liga de las Américas 2025”, uno de los torneos más importantes de la disciplina en la región.

La Academia de Taekwon-do Olavarría Asociación Civil se prepara para representar a la ciudad en un evento de gran relevancia internacional. Este fin de semana, la delegación viajará a la ciudad de Corrientes para participar en “La Liga de las Américas 2025”, un prestigioso torneo del calendario de Taekwon-do ITF en Argentina y América Latina.

La comitiva está compuesta por 30 competidores de distintas edades y graduaciones, desde cinturones negros hasta de color. Estarán a cargo del Sbn Mauna VI dan internacional, y contarán con el apoyo de cuatro coaches y los instructores Bsn Martín Elia II dan y Bsn Agustín Carrizo I dan.

Más allá de la competencia, el evento en Corrientes es una celebración de la disciplina, el respeto y la integración regional. Se espera que sirva para fortalecer los lazos entre las comunidades de Taekwon-do de América Latina y promover el crecimiento de este deporte en todo el país.