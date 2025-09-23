La Academia de Taekwon-do de Olavarría se destacó en un torneo internacional en Corrientes

La delegación local participó de la Copa Liga de las Américas, un evento que reunió a más de 900 competidores de todo el país y el extranjero, y dejó a la ciudad en lo más alto del Taekwon-do a nivel nacional.

La Academia de Taekwon-do Olavarría Asociación Civil, presidida por el Sabon Nim Mauna, junto a los instructores Martín Elia y Agustín Carrizo, representó a la ciudad el fin de semana pasado en la Copa Liga de las Américas de Taekwon-do ITF, que se llevó a cabo en la capital correntina.

El evento, organizado por la Asociación Civil Academia Superior de Taekwondo ITF (ACAST), reunió a alrededor de 900 competidores de todo el país y del exterior en el Club Deportivo Juventus, consolidándose como uno de los encuentros más convocantes del calendario nacional e internacional.

La competencia se desarrolló durante dos días. El sábado, los cinturones negros (danes) mostraron un “muy alto” nivel técnico, con “tales muy buenos y luchas apasionantes”, según aseguró el presidente de la ACAST, Senior Master Jorge Demarchi. El domingo, fue el turno de los cintos de colores, desde infantiles hasta adultos.

Durante el acto central de apertura, se confirmó que las próximas sedes de este torneo serán en la Argentina, con Rosario en 2026 y Concepción del Uruguay en 2027.

La delegación de Olavarría dejó a la ciudad en lo más alto del Taekwon-do a nivel nacional, con 30 competidores, 3 instructores y 4 coach que no solo demostraron su alto nivel técnico, sino también el espíritu deportivo y de integración cultural que caracteriza a la disciplina.