La Academia Aguer Gym tuvo una destacada actuación en el Torneo Selectivo Nacional

Los equipos de la academia olavarriense lograron 22 coreografías ganadas y obtuvieron el pase al torneo Subamericano de Brasil 2026, pese a los inconvenientes técnicos en la competencia.

Los equipos de la academia de baile Aguer Gym viajaron el pasado sábado a la ciudad de 9 de Julio para participar en el Torneo Selectivo Nacional, donde tuvieron una destacada actuación y lograron importantes logros, a pesar de los contratiempos.

La directora de la academia se mostró orgullosa del desempeño de las categorías Baby’s, Infantiles A y B, Cadet, Máster y el Mega grupo Crew. “Si bien la sufrimos con miles de inconvenientes técnicos en la musicalización, nada me frenó a mí ni a mis bailarines para que pudieran lucirse y traer sus puestos”, expresó.

Pese a las dificultades, la academia de Olavarría logró su objetivo, regresando a la ciudad con un total de 22 coreografías ganadas.

Principales logros de la academia

Grupo Infantil A, Grupo Cadet, Grupo Infantil B y Mega CREW: Finalistas Elit y Primer Puesto.

Grupo Master: Finalistas Pre y Primer Puesto a Buenos Aires.

Clasificación al Subamericano en Brasil 2026: 5 solistas en las categorías Baby’s e Infantil A. Trío Cadet. 3 Duplas Master.

Premios especiales: Mejor musicalización. Mejor vestuario en dupla Infantil B.



La directora, muy orgullosa del trabajo y esfuerzo de sus bailarines, agradeció a los padres por el acompañamiento y a toda la academia por su dedicación y apoyo.