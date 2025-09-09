La Academia Aguer Gym tuvo una destacada actuación en el Torneo Selectivo Nacional

Los equipos de la academia olavarriense lograron 22 coreografías ganadas y obtuvieron el pase al torneo Subamericano de Brasil 2026, pese a los inconvenientes técnicos en la competencia.

Los equipos de la academia de baile Aguer Gym viajaron el pasado sábado a la ciudad de 9 de Julio para participar en el Torneo Selectivo Nacional, donde tuvieron una destacada actuación y lograron importantes logros, a pesar de los contratiempos.

La directora de la academia se mostró orgullosa del desempeño de las categorías Baby’s, Infantiles A y B, Cadet, Máster y el Mega grupo Crew. “Si bien la sufrimos con miles de inconvenientes técnicos en la musicalización, nada me frenó a mí ni a mis bailarines para que pudieran lucirse y traer sus puestos”, expresó.

Pese a las dificultades, la academia de Olavarría logró su objetivo, regresando a la ciudad con un total de 22 coreografías ganadas.

 

Principales logros de la academia

  • Grupo Infantil A, Grupo Cadet, Grupo Infantil B y Mega CREW: Finalistas Elit y Primer Puesto.
  • Grupo Master: Finalistas Pre y Primer Puesto a Buenos Aires.
  • Clasificación al Subamericano en Brasil 2026:
    • 5 solistas en las categorías Baby’s e Infantil A.
    • Trío Cadet.
    • 3 Duplas Master.
  • Premios especiales:
    • Mejor musicalización.
    • Mejor vestuario en dupla Infantil B.

La directora, muy orgullosa del trabajo y esfuerzo de sus bailarines, agradeció a los padres por el acompañamiento y a toda la academia por su dedicación y apoyo.

