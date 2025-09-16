La academia AGUER GYM deslumbró en Balcarce y se consagró como el Mejor Grupo Interamericano

La escuela de danza local, dirigida por Daniela Aguer, participó con 25 bailarines en un campeonato y se llevó la mayor parte de los primeros puestos con sus 27 coreografías.

La academia de danza local AGUER GYM, bajo la dirección de la profesora Daniela Aguer, tuvo una actuación deslumbrante en el Primer Campeonato Interamericano Danzas de las Sierras, celebrado el pasado domingo 14 en la ciudad de Balcarce.

La delegación olavarriense, compuesta por 25 bailarines —19 juveniles y 6 adultos—, compitió con un total de 27 coreografías en diversas categorías. Entre sus presentaciones, se destacaron 3 grupos, 17 solistas, 2 duplas y 1 trío.

La performance de la academia fue un rotundo éxito. No solo se llevó la mayor parte de las premiaciones en primeros puestos, sino que también fue galardonada con una Mención Especial al Mejor Grupo del Interamericano, un reconocimiento que subraya la calidad y el talento de sus bailarines y la dirección de su equipo.