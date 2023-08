Krivochen: “Ezequiel es el único candidato que puede seguir transformando Olavarría”

La presidenta del HCD y precandidata a concejal, Ceclia Krivochen realizó este miércoles declaraciones radiales donde puso en valor la difícil realidad que están atravesando los comerciantes de Olavarría en medio de una grave situación económica.

En primer término, Cecilia Krivochen se refirió a los resultados de las distintas recorridas que vienen llevando adelante con otros precandidatos de Juntos: “nosotros salimos siempre, no sólo durante una campaña. Estamos siempre caminando. La situación es muy alarmante, hemos estado en muchos comercios donde no tienen listas de precios. Hay otros comercios de barrio que en algún momento habían podido contratar un empleado hoy no lo tienen”.

Por otro lado, Krivochen “yo no tengo dudas que Ezequiel es el único candidato que puede seguir transformando Olavarría y eso los vecinos lo están viviendo. Ezequiel es el único de los candidatos que puede dar muestras de su coherencia, desde el 2013 está trabajando en el mismo espacio, un valor que otros candidatos de Olavarría no tienen”.

En este punto, Cecilia Krivochen marcó diferencias con otros dirigentes: “Esa coherencia no la tienen los dirigentes locales del kirchnerismo que ahora están escondiendo la cabeza como el avestruz. Militan y representan al gobierno de Alberto, Cristina y Massa, y lo siguen negando. Está claro que son los candidatos del Ministro de Economía que tiene sobre sus espaldas más del 50% de pobres y una inflación de casi tres dígitos”.