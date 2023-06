Krivochen: “El gobierno de Alberto y Cristina transfirió a Olavarría sólo 120 pesos per cápita en 2022”

La concejal y presidenta del Concejo Deliberante de Olavarría, Cecilia Krivochen se refirió a un informe publicado por el economista Nicolás Lorenti que reveló que Olavarría, en el año 2022, fue uno de los municipios de la Séptima Sección que menos transferencias de recursos recibió de parte del gobierno nacional.

El informe se elaboró con datos oficiales del Ministerio de Economía de la Nación que dirige Sergio Massa.

En primera instancia, Cecilia Krivochen expresó: “tal como explica Lorenti –en materia de recursos- el gobierno de la Nación es quien determina qué obra, qué programa financiar, por cuánto y a qué municipio. Esto es diferente a los fondos que se transfieren a los municipios por coparticipación, que es por Ley y llega de manera automática y diaria”.

“Es claro el beneficio hacia los municipios del Frente de Todos donde sólo seis intendencias del conurbano percibieron $16.200 millones de pesos, es decir el 30% del total distribuido entre los 135 municipios”, dijo Krivochen tomando en cuenta los datos del Ministerio de Economía de la Nación.

Agregó que: “si nos preguntamos a dónde va la mayoría de los recursos no coparticipables del gobierno de Alberto, Cristina y Massa, la respuesta es sencilla y simple: a los municipios del Conurbano y oficialistas. No sólo es una fuerte discrecionalidad, sino que además va en perjuicio de municipios que no gobierna el FDT”.

Krivochen ejemplificó, “el Municipio de Tapalqué, gobernado por el Frente de Todos, tiene el 10% de habitantes respecto a Olavarría y percibió 172 millones contra los 15 millones que recibió Olavarría. Esto significa que para el gobierno nacional cada vecino de Olavarría representa 120 pesos”.

Por último, sostuvo que “estos datos oficiales son ocultados a nuestros vecinos por los dirigentes locales del Frente de Todos. César Valicenti y Maximiliano Wesner sólo se ocupan de repetir relatos que después ni ellos mismos pueden sostener”.