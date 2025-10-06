Kick Boxing: Cortés tuvo un retorno triunfal

Tras seis años de inactividad, la olavarriense Ludmila Cortés venció a Lourdes Rodríguez en la pelea de fondo del Festival de Kick Boxing, realizado en el Gimnasio “Cecil A. Roberts” de la localidad bonaerense de Salliqueló.

El sábado 4 de Octubre, el evento organizado por Team Tigers -dirigido por el Maestro Mario Chirino de Salliqueló-, tuvo un total de diez combates entre los que se presentaron tres olavarrienses que entrenan en el Dojo Pantera, bajo las órdenes técnicas de Gonzalo “La Pantera” Andreasen.

En la pelea estelar de la velada, Ludmila “La Promesa” Cortés volvió a combatir y fue con victoria. En este sentido, Cortés se apoderó del centro del ring y se adueño del triunfo por puntos ante la trenquelauquense Lourdes “La Anti” Rodríguez.

Anteriormente y en su contienda debut, el hinojense Jerónimo “El Acha” Colman se impuso por puntos ante el pampeano Joaquín “El Carpa” Garay, quien sufrió dos cuentas de protección (una en el primero y otra en el segundo round).

Luego Francisco Matos no pudo terminar el combate frente a Lorenzo “El Sicario” Bustos por sufrir un golpe de codo, y donde el árbitro suspendió el combate.