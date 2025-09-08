Kicillof consolida su figura en una victoria para el peronismo bonaerense

El gobernador asumió el riesgo de desdoblar la elección provincial y se impuso a La Libertad Avanza, consolidándose como una figura clave para la interna y con proyección a 2027.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dio un paso decisivo en su carrera política al lograr una contundente victoria en las elecciones legislativas de su distrito. La estrategia de desdoblar el calendario nacional jugó a su favor, permitiéndole posicionarse como el principal ganador de la jornada frente a la alianza de La Libertad Avanza y un sector del PRO.

La militancia peronista, en una noche de celebración en La Plata, coreó “Es para Axel la conducción”, un claro mensaje que parece saldar la encarnizada interna con La Cámpora. Kicillof, por su parte, acusó recibo y anticipó que esta victoria es el comienzo de un “camino que empieza a recorrerse”, dejando entrever una posible proyección presidencial para 2027 y un futuro diálogo con gobernadores de otras provincias.

La victoria de esta unidad peronista parece resolver los conflictos internos que no se habían zanjado, con los distintos sectores haciendo campaña por separado. Incluso la expresidenta Cristina Kirchner, que en su momento se opuso a la estrategia del desdoblamiento, envió un mensaje grabado de reconocimiento a la campaña. Kicillof valoró el gesto y reafirmó que la prisión de la exmandataria es “injusta”.

El gobernador, que asumió el riesgo de un camino de autonomía inédito en la provincia, logró enfrentar a un gobierno nacional envalentonado y obtuvo un resultado que sorprendió incluso a los propios protagonistas.