Kicillof atacó a Milei desde Olavarría: “Hay que ponerle un freno a todo esto el 26 de octubre”

El Gobernador encabezó una reunión con el sector productivo y gremial junto al Intendente Wesner y el Ministro Costa. Previamente, visitó Canteras Cerro Negro y recorrió las obras de 20 nuevas viviendas en el CECO III. Acusó al Gobierno nacional de “destruir la producción y el trabajo”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, centró su visita a Olavarría de este miércoles en el apoyo al sector productivo, la vivienda social y una dura crítica a las políticas del Gobierno nacional, con miras a las próximas elecciones legislativas.

Kicillof encabezó una reunión con representantes productivos, comerciantes y gremiales de la ciudad, acompañado por el intendente Maximiliano Wesner y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa.

Crítica Directa al Modelo de Milei

Desde el Salón Rivadavia del Palacio Municipal, el Gobernador responsabilizó al Ejecutivo nacional por la crisis económica actual, aludiendo a la caída del empleo y la producción:

“El desastre que vemos en la industria, el comercio, el agro y la minería no es una casualidad: es el resultado de las políticas de un Gobierno nacional que se propuso destruir la producción y el trabajo”.

Kicillof sostuvo que la gestión de Milei carece de interés por el sector productivo: “Tenemos un Presidente que habla de bonos y títulos públicos, pero que no se interesa por lo que ocurre en las pymes y en las fábricas de nuestro país”. Además, alertó sobre la pérdida de empleos: “En menos de dos años se han perdido más de 200 mil puestos de empleo y se han derrumbado los salarios”.

El mensaje central del Gobernador fue la defensa del modelo provincial: “Nosotros nos oponemos a este modelo de exterminio de la industria porque nuestro mandato es defender la salud, la educación, la producción y el trabajo”.

Apoyo al Sector y Obra Pública

Durante la jornada, Kicillof, junto al ministro de Trabajo, Walter Correa, visitó las instalaciones de la fábrica Canteras Cerro Negro, donde se reunió con trabajadores para analizar la situación crítica de la firma debido a la fuerte caída del sector de la construcción.

El intendente Wesner agradeció el espacio de diálogo fomentado por la Provincia: “Estamos sufriendo las consecuencias de un modelo económico nacional que repercute muy negativamente en nuestra provincia y en Olavarría. Es primordial abrir la palabra, conocer las realidades de nuestra gente y trabajar codo a codo”.

Finalmente, el Gobernador y la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, recorrieron las obras de ejecución de 20 nuevas casas en el barrio CECO III, un proyecto con una inversión total de $4.162 millones que se suma a las 80 viviendas ya entregadas en el complejo.

Llamada a la Votación

Kicillof cerró su mensaje con un llamado a la acción política en las urnas:

“Hay que ponerle un freno a todo esto el próximo 26 de octubre. La única fuerza política que ya ha demostrado que no negocia sus principios, que no se vende y que no se asusta es Fuerza Patria: llenemos las urnas de votos para defender a Olavarría y a la provincia de Buenos Aires”.

Entre los funcionarios que acompañaron al Gobernador se encontraban Cristina Álvarez Rodríguez, Silvina Batakis, Javier Rodríguez, el intendente de Azul Nelson Sombra, la jefa de Gabinete municipal Mercedes Landivar y el dirigente César Valicenti.