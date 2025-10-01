Karina Ostertag fue apartada del Teatro Municipal tras más de 20 años

La exdirectora y referente cultural de Olavarría fue notificada de su reubicación en el Polideportivo “Diego Maradona”. La decisión se produce luego de que integrara la lista de concejales de “Somos”, generando interpretaciones de una “revancha post elecciones”.

Una decisión municipal generó controversia en el ámbito cultural de Olavarría. Karina Ostertag, una figura clave que dedicó más de 20 años de trabajo al Teatro Municipal, fue notificada de que dejará su puesto en el emblemático espacio para cumplir funciones en el Polideportivo “Diego Maradona”.

La reubicación se produce después de que Ostertag participara en las recientes elecciones, integrando la lista de concejales del espacio político “Somos”. Por ello, la medida ha sido interpretada por muchos en el sector cultural como una posible “revancha post elecciones”.

Una trayectoria que trascendió gestiones

Karina Ostertag inició su trayectoria cultural en la asociación “Amigos del Teatro”, trabajando ad honorem. Su desempeño la llevó a ser convocada para dirigir el Teatro Municipal, cargo que asumió durante la gestión de Helios Eseverri a principios de siglo.

A lo largo de su carrera, Ostertag logró consolidarse como una referente para actores y artistas de Olavarría y la región, trascendiendo diversas administraciones municipales.

Sin embargo, con el arribo de la intendencia de [Intendente Wesner], su vínculo con el ámbito cultural se fue debilitando: primero fue apartada de la dirección del Teatro, luego quedó asignada a tareas administrativas y ahora fue reubicada fuera del espacio.

Su salida representa una pérdida para la cultura local, dado el gran reconocimiento y valoración que Ostertag tenía entre artistas y referentes del sector.