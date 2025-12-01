Una delegación local participó de dos jornadas intensivas dirigidas por el Sensei Daniel Maehamasaki y el director de la Federación, Oscar Carabajal. Se revisaron técnicas avanzadas de katas y kumites, anatomía aplicada y principios del karate, fortaleciendo la formación técnica y humana de los competidores.

Representantes de la Escuela de Karate Shotokan JKS Olavarría participaron este fin de semana en un importante curso regional de capacitación en la ciudad de Tandil.

El encuentro fue dirigido por los Senseis Daniel Maehamasaki, principal representante de la JKS en Argentina, y Oscar Carabajal, director de la Federación.

La delegación olavarriense, a cargo del Sensei Fabio González, estuvo compuesta por: Hugo Gauna, Fernando Gómez, Cristian Castro, Maximiliano Lardapide, Roberto Zauli y Maximiliano Cooper Pondarré.

Capacitación y Contenidos

Durante los dos días del curso, se abordaron diversos aspectos técnicos y formativos:

Técnicas Avanzadas: Se revisaron técnicas de diferentes katas y kumites .

Anatomía Aplicada: Se abordó la importancia de la anatomía del cuerpo humano y sus movimientos en la ejecución correcta de cada técnica.

Valores: Los Senseis transmitieron a sus estudiantes valiosos principios del karate aplicables a la vida cotidiana.

Camaradería y Reconocimientos

Las actividades del fin de semana incluyeron una cena de camaradería el sábado por la noche. El encuentro concluyó el domingo con la entrega de menciones especiales a los alumnos más destacados y a los karatecas que integran la Selección Nacional.

La delegación local regresó con una experiencia formativa altamente positiva y enriquecedora, tanto en el aspecto técnico como en el humano.