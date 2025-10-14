Karate: Éxito Total de la Escuela JKA Shotokan Olavarría en Examen de Grado Provincial

Seis integrantes de la delegación olavarriense rindieron con éxito sus exámenes este sábado en Tandil, obteniendo nuevos cinturones bajo la supervisión del Sensei Oscar Carabajal y el respaldo del instructor Fabio González.

Integrantes de la Escuela de Karate JKA Shotokan Olavarría demostraron su excelencia y compromiso al rendir con éxito sus exámenes de grado este sábado por la tarde. La jornada evaluativa se desarrolló en el dojo de la escuela de Karate JKA en Tandil.

El examen fue dirigido por una autoridad de la disciplina, el director de la Asociación, el Sensei Oscar Carabajal. La delegación de Olavarría contó con el acompañamiento y la supervisión de su instructor, el Sensei Fabio González, quien asistió a sus alumnos en la jornada.

La actividad no solo evaluó la técnica y el conocimiento de los alumnos, sino que también culminó con una clase especial.

Resultados y Nuevos Grados

La Escuela JKA Shotokan Olavarría destacó el compromiso de sus integrantes al avanzar en la escala de Kyu (cintos de color):

Competidor Grado Obtenido Color del Cinturón Rodolfo Jatar 2° Kyu Marrón Angelo Brugnoli 3° Kyu Marrón Cristian Castro 5° Kyu Violeta Benicio Failla 7° Kyu Verde Roberto Zauli 9° Kyu Amarillo Nelson Ríos 9° Kyu Amarillo

Este evento subraya la dedicación de la Escuela JKA Shotokan Olavarría a la formación continua y la excelencia dentro del marco tradicional del karat