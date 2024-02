Juntos propone un nuevo financiamiento a Bomberos Voluntarios

En la mañana de este viernes se presentó la solicitud de Sesión Extraordinaria para tratar un proyecto de Ordenanza.

El Bloque de Concejales Juntos -acompañado por UCR y LLA- solicitó Sesión Extraordinaria para tratar un proyecto de Ordenanza por el cual un porcentaje del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal sea afectado al funcionamiento y acompañamiento de la Asociación Bomberos Voluntarios de Olavarría.

En la mañana de este viernes, la presidenta del Bloque Guillermina Amespil presentó el proyecto en mesa de entrada del Honorable Concejo Deliberante.

El documento sostiene que “el actual desfinanciamiento que atraviesa la Asociación Bomberos Voluntarios de Olavarría se generó como consecuencia de la no continuidad del Servicio de Estacionamiento Medido Municipal” y además presenta un articulado que prevé que el Fondo también sea utilizado para el mantenimiento y construcción de obras de infraestructura en la ciudad y Localidades del Partido.

“Estamos en contacto con Bomberos Voluntarios. Hace semanas que venimos siguiendo el tema y nos preocupa su desfinanciamiento. Este proyecto, hasta tanto reciban la ayuda del Gobierno Municipal, nos parece lo más adecuado para acompañarlos como lo hacíamos junto a toda la comunidad”, sostuvo Amespil.

“Hasta que el Ejecutivo decida qué hacer con el Estacionamiento Medido y -en consecuencia- con Bomberos, ya pasaron dos meses que para la Asociación son importantísimos y no pueden vivir dentro de la incertidumbre al futuro. El cuerpo activo no puede funcionar como supo hacerlo si no tiene un acompañamiento económico seguro”, agregó.

Finalmente deseó que “los servicios que brindan los Bomberos no corran riesgo, porque de ocurrir alguna eventualidad o una problemática mayor, quedará expuesto el desfinanciamiento de su estructura”.