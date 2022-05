“Juntos no aceptó que los adjudicatarios ingresen periódicamente a la Obra TUVI”

Así lo expresaron desde el bloque del Frente de Todos tras la sesión especial donde se trató diversos pedidos de informes por el programa de viviendas TUVI solicitados por esa bancada.

“Durante la sesión especial que se concretó este lunes para tratar diferentes proyectos sobre el programa de viviendas municipal, ante la preocupación de los propios adjudicatarios, la bancada de Cambiemos votó en contra del pedido de informes sobre los antecedentes de la empresa y se opusieron a una modificación para que los adjudicatarios puedan ingresar periódicamente a inspeccionar las obras” afirmaron.

Por otra parte señalaron “Desde el inicio de la sesión la oposición aclaró que se habían agotado todas las instancias previas de diálogo y ante la falta de respuestas se optó por una sesión especial para llevar información y tranquilidad a los adjudicatarios”.

A lo largo de las exposiciones se hizo especial hincapié en las irregularidades del expediente, los retrasos de la obra, la falta de respuesta por parte del Secretario de Mantenimiento y obras Públicas Julio Ferraro, la calidad de los materiales y los antecedentes de la empresa adjudicataria.

“¿Si no tenemos nada que ocultar porque no venir, exponer y hacerlo de cara a la comunidad? Con solo no mentir se avanza, con solo respetar, con solo exigir el cumplimiento de lo que se firma y está normado. Mintieron, dijeron una cosa e hicieron otra y no cumplieron lo normado por una ordenanza votada por unanimidad” comenzó diciendo Juan Sánchez.

Durante la sesión Landivar afirmó que son 14 las viviendas que se están realizando, no 20, sobre esto y la falta de diálogo la concejala describió: “El 26 de marzo, en un medio de comunicación, salió una nota de un ex empleado de la obra que se sumaba a los dichos de un adjudicatario que veía deficiencias en la construcción. Se constató lo que se venía investigando. Lo vuelvo a decir, acá hay una realidad concreta. Tres meses después recién fueron escuchados los adjudicatarios, y no es real que se fueron contentos de ese encuentro, no pudieron aclarar todo, se fueron con más dudas. ¿Hay 20 convenios firmados?”.

En la misma línea el concejal Gastón Sarachu hizo referencia a la falta de sentido común ante la negativa de brindar información y describió las particularidades de este tipo de construcción y lo que esta característica de obra implica.

“Tardaron 7 años en concretar este plan. Un municipio con el presupuesto que tiene Olavarría, no solo por el impuesto a la piedra. Nosotros estamos a favor de hacer viviendas, muchísimas más, si este es el puntapié principal tenemos que hacerlo bien. Queremos que termine bien, que termine bien para los adjudicatarios, para los trabajadores”, agregó Sánchez.

Durante el transcurso final de la sesión, desde la oposición pidieron modificar el proyecto presentado que solicitaba parar la obra por 10 días para que los adjudicatarios puedan ingresar periódicamente a recorrer las viviendas, ya que hasta el momento no han podido hacerlo, pidieron cambios para permitirles el ingreso de los adjudicatarios y de un profesional entendido de la materia. Sin embargo Cambiemos se opuso a este punto y finalmente por unanimidad se rechazó el proyecto original.

Por ultimo resaltaron que durante la sesión el propio Carlos Coscia asumió haber ingresado junto a Mujica para “ver” la construcción, al mismo tiempo que rechazaron la moción para que los adjudicatarios puedan ingresar las veces que sea necesario.