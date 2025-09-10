JULIO ANIBAL LANDABURU “PITO” – “VASCO” (Q.E.P.D.)

JULIO ANIBAL LANDABURU “PITO” – “VASCO” Falleció en Olavarría el día 10 de Septiembre de 2025
Su esposa Mirta Villagra. Su hijo Fabian Landaburu. Su hija política Florencia. Sus nietos Benjamin, Joaquina y Paz Landaburu; y demás deudos participan su fallecimiento.
SIN VELATORIO. SIN RESPONSO.
INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.
DÍA Y HORA: A confirmar.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Vecinos de Barrio Hipolito Irigoyen.
Lugar de nacimiento: Nacido en Olavarría.
Actividad que desarrollaba: Empleado Rural.