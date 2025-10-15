Juegos Bonaerenses: Olavarría Debuta en Mar del Plata con Oro, Plata y Bronce

En la primera jornada de competencia, la delegación local cosechó tres medallas en Natación (PCD) y Orientación Intergeneracional. Hubo triunfos en Básquet 3×3, Hockey, Padel y Fútbol 11, con gran coordinación del staff de la Subsecretaría de Deportes.

La etapa final de los Juegos Bonaerenses 2025 comenzó este martes en Mar del Plata con un saldo altamente positivo para la delegación de Olavarría, que logró obtener tres medallas en su primer día de competencia, sumando un importante número de victorias en deportes de equipo e individuales.

La coordinación de los traslados y las comidas de los atletas y artistas estuvo a cargo de profesores del staff de la Subsecretaría de Deportes del Municipio, que se encuentran en “La Feliz” para garantizar el acompañamiento.

Medallas para Olavarría en el Día 1

El podio olavarriense se construyó con las siguientes conquistas:

🥇 Medalla de Oro: Felix Tomás Acosta , en Natación +17, estilo Mariposa (Personas con Discapacidad).

, en Natación +17, estilo Mariposa (Personas con Discapacidad). 🥈 Medalla de Plata: Santiago Oviedo , en Natación, estilo Pecho.

, en Natación, estilo Pecho. 🥉 Medalla de Bronce: Graciela Paladini y Antonio Groba, en Orientación Intergeneracional.

Resultados Destacados en Deportes de Equipo

La jornada también fue favorable en varias disciplinas colectivas:

Disciplina Categoría Resultado Básquet 3×3 Sub 14 Masculino Victoria 17-3 vs. Florentino Ameghino Básquet Sub 15 Femenino Victoria 45-18 vs. Pilar Hockey Sub 18 Masculino Victoria 3-1 vs. Monte Hermoso Fútbol 11 Sub 18 Femenino Victoria 3-1 vs. San Pedro

Se registró una ajustada derrota para el Básquet Sub 16 Masculino, que cayó 41-40 frente a Berisso, y el Hockey Sub 15 Femenino, que perdió 3-1 contra La Plata. En Vóley Sub 17 Femenino, Olavarría sufrió una derrota 2-1 ante Bahía Blanca, mientras que el Sub 15 Femenino de Vóley superó a Tres de Febrero 2-1.

Disciplinas Individuales y de Parejas

Padel: La dupla olavarriense dominó a La Costa con un categórico doble 6-0 .

La dupla olavarriense dominó a La Costa con un categórico . Beach Voley: El Sub 16 Masculino ganó 2-0 a Benito Juárez, mientras que el Sub 14 Masculino cayó 2-0 ante La Plata.

El Sub 16 Masculino ganó 2-0 a Benito Juárez, mientras que el Sub 14 Masculino cayó 2-0 ante La Plata. Tenis: El Single Sub 14 Femenino ganó por ausencia de su rival. El Dobles Sub 16 Masculino venció a Tandil 2-1. Hubo derrotas en Single Sub 14 Masculino (vs. Bahía Blanca), Dobles Sub 16 Femenino y Single Sub 18 Femenino.

El Single Sub 14 Femenino ganó por ausencia de su rival. El Dobles Sub 16 Masculino venció a Tandil 2-1. Hubo derrotas en Single Sub 14 Masculino (vs. Bahía Blanca), Dobles Sub 16 Femenino y Single Sub 18 Femenino. Fútbol Tenis: La pareja Sub 15 Femenino se impuso cómodamente a Saavedra por 2-0.

En la rama cultural, comenzaron las exposiciones de pintura con las obras de los artistas olavarrienses. Los resultados de esta área se darán a conocer al final de la semana.