Juegos Bonaerenses: La Delegación de Olavarría Parte Hacia Mar del Plata este Lunes 13

El Municipio confirmó la logística para la Etapa Final que se realizará en “La Feliz”. La delegación, que incluye a deportistas y artistas, partirá desde la Plaza Coronel Olavarría a las 5:00 horas.

El Municipio de Olavarría recuerda a los participantes que la delegación local que competirá en la Etapa Final de los Juegos Bonaerenses partirá este lunes 13 de octubre a las 5:00 horas.

La delegación se concentrará para el inicio del viaje en la Plaza Coronel Olavarría. El recorrido incluirá una parada programada en Tandil, con hora de llegada a Mar del Plata estipulada para el mediodía.

Logística y Servicios Garantizados

El subsecretario de Deportes, Juan Pablo Arouxet, detalló la logística preparada para asegurar la comodidad y el desempeño de los representantes de Olavarría en la máxima cita del deporte y la cultura provincial:

Alojamiento: Se contrataron cuatro hoteles en el sector céntrico de Mar del Plata ( Delfín, Belián, Mar Azul y Urca ), que serán de uso exclusivo para la delegación de Olavarría.

Se contrataron en el sector céntrico de Mar del Plata ( ), que serán de uso exclusivo para la delegación de Olavarría. Alimentación: El almuerzo y la cena serán provistos por la reconocida firma restaurantes Montecatini . Los desayunos se realizarán en los hoteles.

El almuerzo y la cena serán provistos por la reconocida firma . Los desayunos se realizarán en los hoteles. Movilidad Interna: El Municipio contrató micros y combis para asegurar el movimiento interno dentro de Mar del Plata, garantizando que cada participante pueda llegar a tiempo a sus respectivas competencias.

Retorno

El regreso de la delegación se organizará de acuerdo con los resultados de las competencias. Las partidas desde Mar del Plata están previstas para los días viernes 17 y sábado 18 de octubre, siempre a partir de las 8:30 horas.