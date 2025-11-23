Tras ser bicampeona en Uruguay, la olavarriense Lucía Juárez volvió a jugar en la élite del basquetbol argentino con Deportivo Chañares de James Craik, Provincia de Córdoba.

En la noche del sábado 22 de Noviembre y por una nueva fecha de la Conferencia Norte de la Liga Nacional, Chañares superó de local a Bochas de Colonia Caroya (Córdoba) por 73-58.

Viniendo desde el banco de suplentes, la perimetral «Lula» Juárez hizo su debut oficial en el equipo de James Craik, aportando a la causa ganadora 6 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y 3 recuperos de balón en 28 minutos de juego.

Además, mencionada jugadora oriunda de Olavarría se reencontró con la armadora Regina Carosio con quien jugaron juntas en Ferro Carril Sud el Torneo Provincial de Clubes 2018.

Por otra parte y con dicho triunfo, Deportivo Chañares se mantiene en el segundo lugar del Norte con un récord de 11 victorias y 4 derrotas. Y mañana lunes 24 de Noviembre disputará de local el último partido de la fase regular ante Gorriones de Río IV, Córdoba.