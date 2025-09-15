Juan Ignacio Messineo y Juan García Pinto se consagraron campeones del “Memorial Mario Gelso”

La dupla se quedó con el primer puesto del torneo de golf en el Club Olavarriense. Vencieron con 136 golpes, en una competencia que reunió a 60 golfistas.

Con un gran nivel de juego y un clima primaveral, la dupla de Juan Ignacio Messineo y Juan García Pinto se coronó campeona del torneo de golf “Memorial Mario Gelso”. La pareja albinegra se impuso con un total de 136 golpes en la clasificación general.

El certamen, que reafirma la tradición y el espíritu competitivo del Club, contó con la participación de 60 golfistas. En una reñida definición, los ganadores fueron escoltados por las duplas de Duarte – Hoxmark y Gelso – Ressia, quienes finalizaron empatados en el segundo lugar con 137 golpes.

Foto: Prensa CAE