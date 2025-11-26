El periodista e investigador Juan Cruz Castiñeiras presentará su nuevo libro, una compilación de entrevistas a figuras eclesiásticas, este jueves 27 de noviembre a las 18:00 horas en 25 de Mayo 2627. El ejemplar, de carácter autogestivo, estará disponible para su adquisición y firma únicamente en este evento.

Olavarría. La ciudad recibirá al periodista e investigador Juan Cruz Castiñeiras para la presentación de su nuevo libro, titulado «León XIV».

El evento se llevará a cabo mañana, jueves 27 de noviembre, a las 18:00 horas, en el salón ubicado en 25 de Mayo 2627, Olavarría. La entrada es libre y gratuita, sin necesidad de inscripción previa.

Sobre “León XIV”

Juan Cruz Castiñeiras, con experiencia periodística en Argentina, Perú y Bolivia y autor de más de diez libros, presentará una obra que combina entrevistas profundas e investigaciones documentales.

Formato: «León XIV» es un compilado de entrevistas donde Castiñeiras dialoga con figuras clave del ámbito eclesiástico .

Temática: El libro aborda los desafíos contemporáneos de la fe, el liderazgo y la institución, dando acceso a voces habitualmente poco difundidas.

Exclusividad: Se destaca que la obra es de carácter autogestivo y de distribución única. No se comercializa en librerías ni plataformas tradicionales, por lo que su adquisición es exclusiva durante la presentación.

El evento incluirá una charla a cargo del autor, un espacio de preguntas y respuestas para el público, y la oportunidad de adquirir ejemplares firmados por Castiñeiras.

Para mayor información, los interesados pueden contactar a los organizadores a través del número 2284-220463.