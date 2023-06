JOSE LUIS ESPINOSA “EL NENE” (Q.E.P.D.)

JOSE LUIS ESPINOSA “EL NENE” Falleció en Olavarría el día 22 de Junio de 2023 a los 60 años de edad.

Su esposa Andrea Silvana Cantero. Sus hijos Luciana y José Ignacio Espinosa. Su hijo político Martin Barraza. Su madre política Mabel. Su hermano político Jorge. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942 departamento “C”. El velatorio comienza a las 9:00 horas.

RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz.

DÍA Y HORA: Jueves 22 de Junio a las 14:30 horas.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Vecino de Barrio Hipólito Irigoyen.

Lugar de nacimiento: Nacido en Las Flores.

Actividad que desarrollaba: Sonidista. Ex empleado de Telefónica. Ex portero de la Escuela de Artes Visuales. Ex combatiente de Malvinas.