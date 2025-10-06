José Luis Espert se baja de la candidatura en Buenos Aires: Diego Santilli encabezará la lista

El Presidente confirmó la drástica decisión tras las presiones internas y del PRO, luego de que el candidato quedara acorralado por una denuncia que lo vincula al empresario Fred Machado. Karen Reichardt también se baja para que Diego Santilli encabece la boleta.

El presidente Javier Milei tomó una drástica determinación para contener la crisis política que amenaza a La Libertad Avanza: anunció que José Luis Espert será apartado de su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

El anuncio, que se confirmó anoche en una entrevista televisiva con Luis Majul, se produce después de que Espert quedara acorralado por el escándalo que lo vincula al empresario Fred Machado.

La situación se volvió insostenible para el oficialismo. La salida de Espert habría sido uno de los temas centrales en la cumbre que el presidente Milei mantuvo el viernes con Mauricio Macri en la Quinta de Olivos, debido a la presión ejercida por el PRO.

Dentro del Gabinete, un ala liderada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también venían reclamando la renuncia de Espert para evitar que el escándalo continuara dañando la imagen electoral del oficialismo.

Plan de Emergencia: Santilli Encabeza la Lista

Con la expulsión de Espert, se puso en marcha un plan de emergencia que busca salvar la elección en la provincia de Buenos Aires.

Para que esto sea posible, la segunda candidata en la nómina, Karen Reichardt, también se bajará de la lista. De esta manera, Diego Santilli, quien figuraba en tercer lugar, pasará a encabezar la boleta de candidatos a diputados nacionales por La Libertad Avanza.

La coalición oficialista ahora deberá acelerar los trámites para formalizar los cambios ante el juez electoral de la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla. Según la ley, tienen tiempo hasta 15 días antes de la elección del 26 de octubre para presentar las modificaciones.