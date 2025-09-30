José Luis Espert en Olavarría: “Es la misma campaña sucia que vengo sufriendo desde el año 2021”

El diputado de La Libertad Avanza rechazó las acusaciones en su contra por presuntos fondos de narcotráfico y vinculó el pedido de su remoción de la Comisión de Presupuesto a un “plan destituyente” del kirchnerismo.

El diputado nacional y primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, visitó Olavarría este martes como parte de su campaña electoral. Junto al candidato Diego Santilli, participó en una reunión con productores rurales locales en el predio de la Sociedad Rural.

Durante su visita, Espert abordó las recientes acusaciones en su contra—que lo vinculan con la Justicia de Estados Unidos por supuestos fondos provenientes de un hombre acusado de narcotráfico—y el pedido de legisladores peronistas para removerlo de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja.

Defensa ante las Acusaciones Judiciales

El candidato libertario rechazó categóricamente las acusaciones, calificándolas de “campaña sucia” impulsada por el kirchnerismo.

“Es la misma campaña sucia que vengo sufriendo desde el año 2021 cuando infructuosamente trataron de que yo no entrara a la Cámara de Diputados. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo,” afirmó Espert, enmarcando el hecho en una táctica recurrente antes de las elecciones.

Espert confirmó que se presentará en la denuncia impulsada por el candidato de Unión por la Patria, Juan Grabois: “Voy a contestar todo lo que tenga que contestar, por supuesto. Y voy a contestar también las difamaciones que Grabois [ha hecho]”. Negó rotundamente el supuesto giro de $200.000 y desestimó el caso judicial anterior de 2021: “Nada, porque no hay nada, no hay nada. Absolutamente nada.”

Respecto a las acusaciones de Grabois sobre propiedades, Espert respondió: “En nuestros campos de Pergamino nosotros tenemos soja y tenemos trigo, no las estupideces que dice Grabois.”

Vincula la Remoción a un “Plan Destituyente”

Sobre el pedido de los legisladores peronistas para que deje la presidencia de la Comisión de Presupuesto, Espert consideró que es un intento “destituyente” dirigido al programa económico.

“El intento de destituirme como presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda forma parte de un plan,” explicó Espert. “El plan es que a la Argentina le vaya mal, porque el negocio del kirchnerismo es que a la Argentina le vaya mal… El kirchnerismo necesita que nos vaya mal porque la estrategia de ellos es que todos vivan de un plan y de esa manera el Estado, manejado por ellos, termina siendo tu dueño.”

El diputado sostuvo que su permanencia en la comisión, clave para el superávit fiscal, es parte del programa del gobierno de Javier Milei, por lo que el pedido de remoción es parte del “programa destituyente del kirchnerismo para el gobierno de Javier Milei.”

Foto: Mauricio Latorre