Pese al calor agobiante en La Francia, Córdoba, la delegación bonaerense logró el primer lugar en sus respectivas zonas en las modalidades Individual y Parejas durante el primer día del Campeonato Argentino. María Victoria Maiz y la dupla De Francesco-Leguizamón destacaron en sus presentaciones.

La Francia, Córdoba. La Federación de Bochas de la Provincia de Buenos Aires (FBPBA) tuvo un debut más que satisfactorio en el Campeonato Argentino San Francisco 2025, que se desarrolla en la localidad cordobesa de La Francia. Las damas ofrecieron un gran espectáculo pese a las condiciones climáticas extremas, con temperaturas que superaron los $40^\circ\text{C}$ y una sensación térmica de $47^\circ\text{C}$.

Dos Victorias en el Individual

La destacada actuación individual estuvo a cargo de María Victoria Maiz, quien logró su primera clasificación del día con dos victorias contundentes:

Primera Presentación: Victoria por 12 a 10 frente a la Federación de Entre Ríos.

Segunda Presentación: Triunfo holgado por 12 a 3 frente a Valle del Conlara de San Luis.

Con estos resultados, Maiz consiguió el primer lugar en su grupo de la modalidad Individual.

Gran Desempeño en Parejas

El equipo de Parejas, comandado por Hugo Milione, también tuvo un día perfecto y se aseguró el primer puesto de su grupo. La dupla conformada por Andrea De Francesco y Andrea Leguizamón mostró un excelente nivel de juego:

Primer Partido (Final Anticipada): Victoria ajustada por 12 a 9 frente al fuerte equipo de Entre Ríos, en un partido que fue calificado como una «final anticipada».

Segundo Partido: Gana de forma holgada por 12 a 3 ante Valle del Conlara de San Luis.

Próxima Cita

La actividad de la Federación de Buenos Aires continuará hoy, viernes 21 de noviembre, a las 11:15 horas, con el debut del equipo de Terceto. Hasta el momento, el director técnico Hugo Milione no ha dado a conocer la formación que disputará este partido.

Fuente: Hablemos de Bochas