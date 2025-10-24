Jornada en Olavarría Abordará el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales con Expertos Internacionales

La FACSO-UNICEN organiza el encuentro para sensibilizar sobre el impacto del delito, difundir el marco legal y compartir estrategias de lucha. Se realizará el jueves 30 de octubre en el Centro Cultural Universitario.

La Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) de la UNICEN, a través de la Cátedra UNESCO de Patrimonio Arqueológico y el Observatorio de Patrimonio Cultural, llevará a cabo la jornada titulada “Panorama Actual del Tráfico Ilícito de Bienes Culturales”.

El encuentro tiene como objetivo principal sensibilizar sobre la magnitud, impacto y consecuencias del tráfico ilícito a nivel nacional y global, difundir el marco legal vigente y presentar estudios recientes sobre el delito en Argentina y en Latinoamérica.

Detalles del Evento

Aspecto Detalle Fecha: Jueves 30 de octubre Hora: 16:00 a 18:30 hs. Lugar: Centro Cultural Universitario Olavarría (San Martín 1955) Organizan: Cátedra UNESCO de Patrimonio Arqueológico y Observatorio de Patrimonio Cultural (FACSO-UNICEN). Público: Investigadores, funcionarios judiciales y policiales, académicos y público en general.

Expertos y Cronograma

La jornada contará con la participación de destacados especialistas nacionales e internacionales, quienes buscarán impulsar el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de las capacidades técnicas y jurídicas para la prevención, investigación y sanción de estos delitos.

Hora Conferencia/Ponencia Disertante 16:10 hs. Vigilancia policial del comercio ilícito de bienes culturales en Argentina. Dra. Naomi Oosterman (Erasmus University Rotterdam) 16:45 hs. Criterios jurisprudenciales en la lucha contra el tráfico ilícito. Dra. Norma E. Levrand (CONICET-UNER) N/A Rol de las Fuerzas de Seguridad en la lucha contra el tráfico ilícito. Dr. Marcelo El Haibe (Comisario Gral. Retirado PFA y creador del Dpto. Protección del Patrimonio Cultural de INTERPOL) N/A La protección de bienes culturales contra el tráfico ilícito en América Latina y El Caribe. Dra. María Luz Endere (INCUAPA-CONICET, FACSO-UNICEN)

Quienes deseen obtener un certificado de asistencia deben completar el formulario de inscripción correspondiente.