Jornada en Olavarría Abordará el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales con Expertos Internacionales

La FACSO-UNICEN organiza el encuentro para sensibilizar sobre el impacto del delito, difundir el marco legal y compartir estrategias de lucha. Se realizará el jueves 30 de octubre en el Centro Cultural Universitario.
La Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) de la UNICEN, a través de la Cátedra UNESCO de Patrimonio Arqueológico y el Observatorio de Patrimonio Cultural, llevará a cabo la jornada titulada “Panorama Actual del Tráfico Ilícito de Bienes Culturales”.
El encuentro tiene como objetivo principal sensibilizar sobre la magnitud, impacto y consecuencias del tráfico ilícito a nivel nacional y global, difundir el marco legal vigente y presentar estudios recientes sobre el delito en Argentina y en Latinoamérica.
Detalles del Evento
|Aspecto
|Detalle
|Fecha:
|Jueves 30 de octubre
|Hora:
|16:00 a 18:30 hs.
|Lugar:
|Centro Cultural Universitario Olavarría (San Martín 1955)
|Organizan:
|Cátedra UNESCO de Patrimonio Arqueológico y Observatorio de Patrimonio Cultural (FACSO-UNICEN).
|Público:
|Investigadores, funcionarios judiciales y policiales, académicos y público en general.
Expertos y Cronograma
La jornada contará con la participación de destacados especialistas nacionales e internacionales, quienes buscarán impulsar el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de las capacidades técnicas y jurídicas para la prevención, investigación y sanción de estos delitos.
|Hora
|Conferencia/Ponencia
|Disertante
|16:10 hs.
|Vigilancia policial del comercio ilícito de bienes culturales en Argentina.
|Dra. Naomi Oosterman (Erasmus University Rotterdam)
|16:45 hs.
|Criterios jurisprudenciales en la lucha contra el tráfico ilícito.
|Dra. Norma E. Levrand (CONICET-UNER)
|N/A
|Rol de las Fuerzas de Seguridad en la lucha contra el tráfico ilícito.
|Dr. Marcelo El Haibe (Comisario Gral. Retirado PFA y creador del Dpto. Protección del Patrimonio Cultural de INTERPOL)
|N/A
|La protección de bienes culturales contra el tráfico ilícito en América Latina y El Caribe.
|Dra. María Luz Endere (INCUAPA-CONICET, FACSO-UNICEN)
Quienes deseen obtener un certificado de asistencia deben completar el formulario de inscripción correspondiente.