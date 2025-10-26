Jorge Taiana Votó y Expresó Preocupación por el Uso de la Boleta Única de Papel

El candidato a diputado nacional por Fuerza Patria votó en Vicente López y manifestó su deseo de que el sistema BUP “sea más fácil” de comprender, criticando la falta de explicaciones suficientes por parte del gobierno nacional.

El primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Fuerza Patria, Jorge Taiana, emitió su sufragio esta mañana en una escuela del municipio de Vicente López.

Tras votar, Taiana se centró en el desafío que presenta el nuevo sistema de votación, la Boleta Única de Papel (BUP):

“Esperamos que la votación con la BUP sea más fácil y que la gente pueda comprenderlo.”

El dirigente planteó que espera que las explicaciones brindadas por su fuerza sobre el nuevo sistema “funcionen”, ya que consideró que el gobierno nacional “no las ha dado de manera suficiente”. Su principal deseo es que “la gente pueda votar sin problemas”.

Consultado sobre la participación, Taiana se mostró optimista en comparación con las elecciones provinciales anteriores: “Seguramente sí, porque en general las votaciones nacionales tienen mayor participación, es lo que ha pasado siempre”. Y concluyó: “Esperamos una buena participación. Hay mucho optimismo.”