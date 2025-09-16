Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 con aumentos en salud, jubilaciones y universidades

En un mensaje grabado por cadena nacional, el presidente anunció que las partidas para sectores clave estarán por encima de la inflación y pidió a los argentinos “no aflojar” en el proceso de cambio.

El presidente Javier Milei presentó este lunes por la noche el proyecto de Presupuesto 2026 por cadena nacional, anunciando importantes incrementos en áreas sensibles y pidiendo a la sociedad un último esfuerzo para consolidar el equilibrio fiscal. El mensaje, grabado en Casa Rosada, es visto como un giro estratégico del Gobierno de cara a las próximas elecciones legislativas.

Según lo anunciado, el Presupuesto 2026 “asigna 4,8 billones de pesos a las universidades” y prevé un aumento del 5% por encima de la inflación para las jubilaciones y un 17% por encima de la inflación para la partida de salud. Además, el monto recibido por los pensionados por discapacidad también aumentará un 5% por encima de la inflación.

Equilibrio fiscal y llamado al esfuerzo

El eje central del discurso fue la defensa del equilibrio fiscal, que el mandatario calificó como “la piedra angular de nuestro plan de gobierno” y un “principio no negociable”. Milei aseguró que, si se mantiene el orden fiscal y se avanza con las reformas, Argentina podría alcanzar un crecimiento sostenido del 7 u 8% anual.

A pesar de los logros económicos que su gestión ha alcanzado, el presidente admitió que “entendemos que muchos aún no lo perciban en su realidad material” y reconoció que “lo peor ya pasó”. En su mensaje, hizo un llamado a gobernadores y legisladores para “trabajar codo a codo” en la búsqueda del superávit.

El discurso de 16 minutos, que no finalizó con su habitual frase “Viva la libertad carajo”, es interpretado como un intento del Gobierno de atender las demandas sociales tras el reciente revés electoral en la provincia de Buenos Aires y retomar la iniciativa política de cara a la votación de octubre.