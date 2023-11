Javier Milei: “Hoy comienza la reconstrucción de la Argentina”

“Hoy comienza la reconstrucción de Argentina”, dijo en la noche del domingo Javier Milei en sus primeras palabras como presidente electo del país.

En un mensaje desde su comando de campaña, Milei señaló que “es una noche histórica” y agradeció “al equipo que viene acompañando hace dos años para lograr tener un presidente liberal libertario”.

En otro pasajo de su discurso, Milei afirmó que “no hay lugar para el gradualismo” ni las “medias tintas” y marcó que su gobierno cumplirá “a rajatabla con los compromisos que ha tomado”.

“El modelo de la decadencia ha llegado a su fin, no hay vuelta atrás. Todos aquellos que quieran sumarse a la nueva Argentina, serán bienvenidos, no importa de dónde vengan. No hay lugar para los violentos, para los que violan la ley para defender sus privilegios, vamos a ser implacables. No hay lugar para el gradualismo, para la tibieza, no hay lugar para medias tintas”, indicó Milei desde el búnker de su partido.

En su primer discurso en el hotel Libertador, tras ganar el balotaje, Milei afirmó que “hoy comienza el fin de la decadencia argentina y hoy empezamos dar vuelta la página de nuestra historia” y agregó: “Se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente y se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse”.

Milei, sostuvo que “mañana (por el lunes) desde la primera hora de la mañana” se pondrá “a trabajar para que el 10 de diciembre podamos traer las soluciones que los argentinos necesitan“.

En un discurso brindado esta noche en el hotel Libertador, tras su triunfo en el balotaje, el libertario dijo que “es una noche histórica, en la que se ha terminado una forma de hacer política y comienza otra“, consideró que “a pesar de los problemas enormes que tenemos, Argentina tiene futuro pero existe si es liberal” y concluyó su discurso con su lema de campaña: “Viva la libertad carajo”.