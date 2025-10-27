Javier Milei Gana las Elecciones Legislativas 2025 y Obtiene un Fuerte Espaldarazo en el Congreso

La Libertad Avanza se impuso a nivel nacional con el 40,84% y logra una sorpresiva victoria en la Provincia de Buenos Aires (41,53%), revirtiendo una derrota de 14 puntos de septiembre. El triunfo da “oxígeno” al Presidente para rearmar su Gabinete y avanzar en reformas.

El Gobierno obtuvo un fuerte respaldo en las urnas y ganó las Elecciones Legislativas Nacionales 2025. Con más del 90% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza (LLA) se impuso en la elección para la Cámara de Diputados con el 40,84% de los votos a nivel nacional, superando al peronismo, que se ubicó cerca del 31%.

El presidente Javier Milei logró así superar con creces el objetivo de obtener el tercio de legisladores propios en la Cámara baja, lo que le proporcionará un mayor respaldo en el Congreso para impulsar su agenda.

La Sorpresa de la Provincia de Buenos Aires

La mayor sorpresa de la jornada se registró en la Provincia de Buenos Aires, un distrito crucial donde LLA había perdido por 14 puntos hace apenas un mes y medio.

La lista encabezada por Diego Santilli (LLA) obtuvo el 41,53% de los votos.

(LLA) obtuvo el de los votos. El peronismo (Fuerza Patria) alcanzó el 40,84%, perdiendo la elección legislativa provincial.

El oficialismo logró imponerse en un total de 16 provincias, incluyendo distritos clave como CABA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y la propia Buenos Aires.

Impacto Político del Triunfo

La victoria, obtenida tras un año de resultados provinciales adversos y en medio de escándalos políticos y financieros, otorga una fuerte dosis de oxígeno al Gobierno:

Recomposición de Gabinete: El triunfo permite al Presidente rearmar su Gabinete con mayor tranquilidad y desde una posición de fuerza. Senado: LLA se quedó con la mayoría de las bancas en disputa en 6 de las 8 provincias que elegían senadores (incluyendo CABA, Chaco y Santa Fe), lo que equilibra las fuerzas en un recinto que le era esquivo. Derrota Peronista: Para Fuerza Patria, la derrota, especialmente en PBA, fue inesperada y pondrá a prueba la unidad del espacio.

En el búnker de La Libertad Avanza, se valoró la estrategia de Santiago Caputo y la decisión de impulsar la candidatura de Diego Santilli en PBA, además del rol de Karina Milei (quien habló con la prensa junto a Martín Menem) y el respaldo al ministro de Economía, Luis Caputo.