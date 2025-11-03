Javier Milei designa a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

El presidente Javier Milei confirmó a Diego Santilli como el nuevo ministro del Interior de la Nación, tras la renuncia de Lisandro Catalán. El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales este domingo 2 de noviembre de 2025.

El nombramiento se da en un contexto posterior a la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Milei destacó el rol clave que tendrá Santilli:

“Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro”.

La noticia causó sorpresa en la interna libertaria, donde se mencionaba a Santiago Caputo como posible sucesor de Catalán.

Reemplazo en el Gabinete

Santilli ingresa al Gabinete en reemplazo de Lisandro Catalán, quien presentó su renuncia el pasado viernes 31 de octubre por la noche. En esa misma jornada, también renunció Guillermo Francos, siendo sustituido por Manuel Adorni.

Cabe recordar que Diego Santilli se convirtió en una figura destacada de La Libertad Avanza tras la baja de José Luis Espert como candidato en las elecciones.