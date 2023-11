IOMA: “Por los cobros indebidos, vamos a tener que replantear nuestra relación con FEMEBA”

Mariano Cardelli, vicepresidente de IOMA, conversó con Cadena 103 Olavarría, en el programa La Primera Mañana, con Pablo Bevacqua y Ezequiel García.

El tema principal de la entrevista a Mariano Cardelli fue la problemática del Cobro Indebido en la que en ciertas ocasiones incurren los profesionales asociados a FEMEBA. El vicepresidente de la obra social se refirió acómo se está combatiendo y de qué forma puede actuar la persona afiliada frente a estos cobros adicionales.

En la entrevista, Cardelli se refirió a la relación que la obra social mantiene con FEMEBA “Más allá de Olavarría hoy vemos que FEMEBA no está cumpliendo con sus obligaciones y está promoviendo el cobro indebido. IOMA ha trabajado muchísimo para establecer estrategias para resolverlo. Hemos hablado con todas las instituciones para que cumplan con sus obligaciones, pero cuando no se cumplen tenemos que tomar medidas. Y la medida más efectiva fue la creación de los Policonsultorios. “Hoy los afiliados no nos piden más médicos de FEMEBA sino que nos piden más Policonsultorios”