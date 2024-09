IOMA descontará de la cápita a FEMEBA, lo que le cobre a las personas afiliadas Inicio

Ante la determinación arbitraria del corte de servicios de la Federación los días 5 y 6 y del 12 y 13 de septiembre, IOMA informa que a partir del próximo lunes 16 debitará todo aquello que FEMEBA le cobre a nuestros afiliados.

Con motivo de la medida de corte de servicios por 48 horas para nuestras afiliadas/os convocada por la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA), informamos sobre las acciones que se llevarán a cabo en respuesta a la situación actual que afecta la atención médica en un centenar de distritos.

Cabe decir, que FEMEBA no solo pone en riesgo la salud de nuestros afiliados y afiliadas, sino que los extorsiona obligándolos a pagar de forma particular lo que para IOMA es una modalidad considerada cobro indebido. El mismo no corresponde que sea asumido por las y los pacientes, ya que la entidad se financia a través de una cápita que IOMA paga todos los meses.

Ante la determinación arbitraria del corte de servicios de los días 5, 6, 12 y 13 de septiembre, informamos que a partir del próximo lunes 16/09, IOMA debitará todo aquello que le cobren indebidamente a nuestros afiliados. Esta medida es consecuencia del incumplimiento de FEMEBA del acuerdo que aun sostiene con nuestra obra social en más de 100 distritos.

IOMA ha notificado a FEMEBA sobre la resolución del Directorio de la obra social en tiempo y forma de aplicar la medida, la cual se ha tomado para proteger los derechos y la atención de las y los afiliados. Asimismo, se informa que se realizarán los débitos correspondientes a los días de paro de la semana pasada, así como los días jueves 12 y viernes 13.

Con respecto a los reintegros, a partir del lunes 16, los afiliados podrán presentar sus solicitudes en todas las delegaciones de IOMA. Los requisitos para el pedido de reintegro son los siguientes:

Datos de afiliación

Número de la CBU de la cuenta de Banco Provincia

Factura con los datos correspondientes

Los reintegros se procesarán a través del débito de la cápita de FEMEBA y se transferirán en un plazo de 15 días, una vez presentada la documentación completa. Además, cualquier médico que desee facturar por vía de excepción podrá hacerlo, y se le realizará el pago correspondiente con el recurso debitado a FEMEBA dentro del mismo plazo.