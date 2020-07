IOMA denunciará penalmente a otros tres médicos por “defraudación y falta de documentación”

El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) denunciará penalmente a tres médicos por defraudación y falta de documentación respaldatoria, en plena tregua con la Agremiación Médica Platense (AMP) luego de que la obra social suspendiera el convenio por mala administración, confirmaron hoy desde el organismo provincial.

La denuncia se sumará a las ya presentadas en la Justicia contra la agremiación de profesionales de la salud por una estafa de ocho millones de pesos en la que estarían involucrados 12 médicos asociados.

Según fuentes del organismo provincial, la nueva denuncia será presentada esta semana y las acusaciones tienen los mismos fundamentos que las previas a los 12 médicos de la AMP, “presentación de planillas sin documentación respaldatoria, pacientes que no conocen a sus médicos y prestaciones que no se dieron”.

“Todavía no están presentadas en la Justicia. Son en la misma línea que las otras doce, por prestaciones que no se brindaron y falta de documentación respaldatoria de la planilla de pago”, dijeron a Télam desde el organismo, aunque aclararon que en este caso, no se trata de “montos millonarios”, como en la anterior denuncia.

Desde la obra social agregaron que uno de los casos es un traumatólogo “qué pasó yesos a ocho personas por fracturas que ni siquiera lo conocían”. “Por ejemplo, pasó que una persona tuvo seis fracturas. Por lo que le pasó seis yesos”, apuntaron.

La presentación penal alcanzará también a la AMP, como “partícipe necesaria” de los presuntos delitos cometidos y por la omisión en las tareas de control.

La decisión fue adelantada el lunes pasado por el presidente de la obra social, Homero Giles, quien en una exposición ante legisladores bonaerenses remarcó que “si todo el problema con la entidad profesional es por los 12 médicos que denunciamos, sepan que hay un problema mayor, porque se sumaron tres médicos más”.

La denuncia llega en medio de una tregua entre la obra social y la AMP, ya que, luego de que IOMA decidió suspender el convenio con la Agremiación por negarse a realizar auditorías, las partes se reunieron convocadas por la Defensoría del Pueblo y resolvieron un principio de acuerdo por 60 días.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, defendió la semana pasada la decisión de haber suspendido el convenio con la AMP ante una “infinidad de irregularidades” detectadas por IOMA y se mostró a favor de un nuevo contrato sujeto a auditorias.

Además, el ministro explicó que la auditoria de IOMA “encontró gente que en un mes de pandemia, con consultorios casi cerrados, tuvieron 750 consultas por 240 mil pesos y una infinidad de irregularidades”. “Se hizo lo que correspondía, era una cosa sistemática por eso también se hizo una denuncia penal”, precisó.