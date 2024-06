Interligas de fútbol: Los olavarrienses tienen rivales

Tras definirse los cuatro representantes de la Liga Deportiva de Bolívar, Ferro Carril Sud, Racing, Estudiantes y El Fortín, ya conocen sus cruces de Octavos de Final del Torneo Unión Deportiva Regional 2024 de Primera División.

Bull Dog de Daireaux, Balonpié de Bolívar, Casariego de Bolívar y Bancario de Daireaux, serán los rivales de los equipos olavarrienses en la próxima instancia del Interligas. Y los cruces quedaron definidos de la siguiente manera:

Bancario vs. Ferro

Casariego vs. Racing

Estudiantes vs. Balonpié

El Fortín vs. Bull Dog.

Estos primeros enfrentamientos de las series de octavos de final se jugarán el domingo 23 de Junio. Siete días más tarde (30/6) se jugarán las revanchas, donde se invierte la localía. Cabe destacar que si hay empate en puntos y goles, la clasificación se define por penales.