Este domingo 26 de Mayo se disputarán los partidos de ida de los Playoffs de la etapa local del Torneo Unión Deportiva Regional 2024 de Primera División.

Cronograma de encuentros:

Domingo 26/5

15:00 Hs. Espigas vs. Ferro Carril Sud, en la Villa Alfredo Fortabat.

15:00 Hs. Atlético Hinojo vs. Racing, en el Estadio “Enrique De La Quintana”.

15:00 Hs. Municipales vs. Estudiantes, en el Estadio “Tano Stuppia”.

15:00 Hs. Embajadores vs. El Fortín, en el “Clemente Tete Di Carlo”.