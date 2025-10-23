Intentó robar alimentos en la Cooperativa Obrera y fue detenido por la policía

Un hombre de 39 años fue aprehendido por la Comisaría Segunda con una mochila cargada de azúcar, grasa, quesos y golosinas que intentaba sustraer del local. Interviene la UFI N° 4.

Personal de la Comisaría Segunda de Olavarría procedió a la detención de un hombre de 39 años en el marco de una causa caratulada como “Hurto en grado de tentativa infraganti delito”.

El hecho ocurrió el día 22 de octubre de 2025 en el comercio “Cooperativa Obrera”, ubicado en calle Necochea N° 3203.

Detalles de la Detención

La intervención policial se inició a raíz de un llamado a la dependencia, alertando sobre un masculino que intentaba sustraer pertenencias del lugar.

Al arribar al supermercado, el personal policial se entrevistó con el llamante, quien refirió que un empleado estaría sustrayendo elementos y señaló al sujeto, que en ese momento se estaba retirando del local.

El hombre fue interceptado y, tras un “cacheo de emergencia”, se constató que tenía en su poder una mochila con los siguientes elementos sustraídos:

Un paquete de Azúcar.

Un paquete de Grasa.

Un envoltorio cerrado de Queso de Rallar.

Alfajores varios.

Dulces Varios.

Paquete cerrado de Palmeritas.

El aprehendido, de 39 años, quedó alojado en la dependencia policial. En el caso interviene la UFI N° 4 de Olavarría.