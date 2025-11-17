Un masculino de 47 años fue detenido en el hipermercado de Avenida del Valle y Manuel Leal tras intentar sustraer cuatro envases de protector solar. El caso es investigado por la UFI N°10.

Olavarría. Personal del Comando de Patrulla Olavarría (CPO) aprehendió en el día de ayer, 16 de noviembre de 2025, a un hombre de 47 años en las instalaciones del hipermercado Carrefour Market, ubicado en Avenida del Valle y Manuel Leal, por el delito de Hurto en grado de tentativa.

La intervención se inició luego de un llamado al 911 que alertó sobre un intento de robo de mercadería. Al llegar al lugar, los efectivos policiales se entrevistaron con un empleado del comercio, quien señaló a un masculino que llevaba productos ocultos entre sus ropas.

Tras la identificación, se constató que el hombre llevaba entre sus prendas cuatro envases de 400 ml de protector solar marca “Dermaglós”, dos de ellos factor 30.

El sujeto fue inmediatamente aprehendido por el personal del CPO y trasladado a sede policial para los recaudos legales. En el hecho interviene la UFI N°10, a cargo de la Dra. Paula Viceconte.