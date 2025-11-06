El Honorable Concejo Deliberante (HCD) llevó a cabo una sesión especial, una asamblea de Mayores Contribuyentes y la 16° Sesión Ordinaria, aprobando medidas sobre gas natural, hipoterapia y terrenos en Sierra Chica.

El HCD de Olavarría tuvo un jueves de intensa actividad legislativa que incluyó tres instancias clave.

1. Sesión Especial y Asamblea de Mayores Contribuyentes

La jornada comenzó con una Sesión Especial en la que se aprobó la licencia temporal del concejal Hilario Galli (del 3 al 6 de noviembre), siendo reemplazado por Gabriel Osvaldo Hernán Requena.

Inmediatamente después, la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes aprobó por unanimidad la ordenanza para:

Declarar de utilidad pública la obra de extensión de la red de gas natural en el Barrio Villa Aurora.

2. 16° Sesión Ordinaria: Ordenanzas clave

Durante la Sesión Ordinaria, se aprobaron varias iniciativas de interés comunitario:

Regulación de Intervenciones con Equinos (Ordenanza N° 5706/25): Impulsada por la Asociación Olavarriense de Hipoterapia, regula las intervenciones asistidas con equinos en el Partido.

Impulsada por la Asociación Olavarriense de Hipoterapia, regula las intervenciones asistidas con equinos en el Partido. Animales Sueltos (Ordenanza N° 5707/25): Presentada por Unión por la Patria, establece un protocolo de actuación ante la presencia de animales de producción sueltos en espacios públicos.

Presentada por Unión por la Patria, establece un protocolo de actuación ante la presencia de animales de producción sueltos en espacios públicos. Lotes con Servicios en Sierra Chica (Ordenanza N° 5708/25): Elevada por el Ejecutivo, crea el programa “Lotes con servicios para viviendas” en la localidad de Sierra Chica para promover el desarrollo urbano.

Otros Puntos Destacados

Interés Legislativo: Se declaró de interés el torneo “Copa Aniversario” del Club Colonias y Cerros (UCR), a realizarse en diciembre.

Se declaró de interés el torneo del Club Colonias y Cerros (UCR), a realizarse en diciembre. Pedidos de Informes: Se aprobaron solicitudes de información sobre el contrato de concesión de servicios de Coopelectric (LLA) y el funcionamiento de la Sociedad de Fomento “Coronel Dorrego” (UCR).

La agenda legislativa parece estar tan movida como el pronóstico meteorológico de estos días.