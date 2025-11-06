El Honorable Concejo Deliberante (HCD) llevó a cabo una sesión especial, una asamblea de Mayores Contribuyentes y la 16° Sesión Ordinaria, aprobando medidas sobre gas natural, hipoterapia y terrenos en Sierra Chica.
El HCD de Olavarría tuvo un jueves de intensa actividad legislativa que incluyó tres instancias clave.
1. Sesión Especial y Asamblea de Mayores Contribuyentes
La jornada comenzó con una Sesión Especial en la que se aprobó la licencia temporal del concejal Hilario Galli (del 3 al 6 de noviembre), siendo reemplazado por Gabriel Osvaldo Hernán Requena.
Inmediatamente después, la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes aprobó por unanimidad la ordenanza para:
- Declarar de utilidad pública la obra de extensión de la red de gas natural en el Barrio Villa Aurora.
2. 16° Sesión Ordinaria: Ordenanzas clave
Durante la Sesión Ordinaria, se aprobaron varias iniciativas de interés comunitario:
- Regulación de Intervenciones con Equinos (Ordenanza N° 5706/25): Impulsada por la Asociación Olavarriense de Hipoterapia, regula las intervenciones asistidas con equinos en el Partido.
- Animales Sueltos (Ordenanza N° 5707/25): Presentada por Unión por la Patria, establece un protocolo de actuación ante la presencia de animales de producción sueltos en espacios públicos.
- Lotes con Servicios en Sierra Chica (Ordenanza N° 5708/25): Elevada por el Ejecutivo, crea el programa “Lotes con servicios para viviendas” en la localidad de Sierra Chica para promover el desarrollo urbano.
Otros Puntos Destacados
- Interés Legislativo: Se declaró de interés el torneo “Copa Aniversario” del Club Colonias y Cerros (UCR), a realizarse en diciembre.
- Pedidos de Informes: Se aprobaron solicitudes de información sobre el contrato de concesión de servicios de Coopelectric (LLA) y el funcionamiento de la Sociedad de Fomento “Coronel Dorrego” (UCR).
La agenda legislativa parece estar tan movida como el pronóstico meteorológico de estos días.