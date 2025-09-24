Insurgente celebra sus 20 años con el primer “¡Varietón!” de entrada libre y gratuita

El espacio cultural comienza sus festejos este viernes 26 de septiembre con una noche que combina humor, teatro, música, canto y gastronomía.

El espacio cultural Insurgente cumple veinte años de trayectoria y este viernes 26 de septiembre comenzarán las celebraciones con una gran velada denominada “¡Varietón!”. La cita es a partir de las 21:00 horas en la sede de Belgrano 3345, con entrada libre y gratuita.

Este primer evento es el punto de partida de una serie de actividades que se extenderán en los próximos meses, hasta el festejo central que tendrá lugar en diciembre. La propuesta del “Varietón” es compartir y visibilizar las diversas disciplinas que han circulado en Insurgente a lo largo de su historia, a través de espectáculos, talleres, debates y exposiciones.

Humor, música y Karaoke

El programa del primer “Varietón” es amplio y combina diferentes géneros artísticos, además de contar con servicio de cantina.

La cartelera incluye:

La presentación del Ensamble de Voces Mi Tierra , dirigido por Mónica Badoglio y Adriana Saravia.

, dirigido por Mónica Badoglio y Adriana Saravia. El espectáculo del dúo A Flauta y Guitarra .

. Actuaciones de humor y teatro con Edgardo Zouza en un monólogo teatral, JP Goñi Capurro con La Psicotrucha Recagada y Flavia Salto y Francisco Moris como Los especialistas de Burzaco (humor absurdo).

Además de los shows, el público podrá participar del Karaocuir durante toda la noche.

La invitación está abierta a toda la comunidad, en especial a quienes han apoyado con su presencia al espacio cultural durante estas dos décadas.