Inseguridad en Olavarría: Oposición Presentó Proyecto para Declarar la Emergencia por 180 Días

La iniciativa busca optimizar recursos, agilizar medidas de prevención y obligar al Ejecutivo a elaborar un diagnóstico completo de la situación en 15 días, ante la “creciente preocupación” por el aumento de hechos delictivos en la zona urbana y rural.

Ante el aumento de los hechos de inseguridad registrados en todo el Partido, los concejales de la oposición presentaron un proyecto de ordenanza para declarar la Emergencia en Seguridad por un plazo de 180 días.

La propuesta busca “fortalecer la protección de los vecinos, optimizar los recursos y promover acciones concretas de prevención y abordaje del delito” tanto en la zona urbana como en el sector rural.

Diagnóstico y Transparencia Obligatoria

El proyecto establece que, en caso de ser promulgada la Emergencia, el Departamento Ejecutivo Municipal tendrá un plazo de 15 días para elaborar y presentar un diagnóstico completo de la situación de seguridad, que deberá incluir:

Relevamiento actualizado de delitos denunciados.

Mapa del delito con información georreferenciada.

Detalle del funcionamiento del Centro de Monitoreo y cámaras activas.

Estado de los recursos humanos y materiales del área.

Ejecución presupuestaria del área de Seguridad y el uso del Fondo Provincial de Seguridad.

Agilización de Recursos y Participación Ciudadana

Durante los 180 días de vigencia de la medida, el Municipio quedará facultado para agilizar contrataciones y reasignaciones presupuestarias destinadas a la seguridad, con la obligación de informar quincenalmente de estas acciones al Concejo Deliberante y al Consejo de Seguridad Municipal.

Además, la iniciativa busca impulsar el fortalecimiento del programa Vecinos en Red y una mayor coordinación entre las fuerzas de seguridad y la ciudadanía.

“Buscamos coordinar esfuerzos, optimizar recursos y devolverle a los olavarrienses la tranquilidad que perdieron, tanto en la ciudad como en el campo”, señalaron los bloques autores del proyecto, argumentando la necesidad de una respuesta concreta al sostenido aumento de la delincuencia.