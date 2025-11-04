Inscripción abierta para la Licenciatura en Psicopedagogía

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires abre la preinscripción al Ciclo de Complementación Curricular Licenciatura en Psicopedagogía, carrera a distancia con requisitos especiales de admisión.

La carrera cuenta con 2 años de duración y es a ciclo cerrado, lo que signiﬁca que las materias que se dictan durante ese periodo no volverán a ofrecerse hasta la apertura de una nueva cohorte. El inicio de la cursada está programado para mediados del mes de marzo de 2026.

Al tratarse de un ciclo de complementación curricular requiere titulación previa de nivel superior no universitario (terciario) o universitario del ámbito oficial o privado del campo de la Psicopedagogía (Psicopedagogo/a, Profesor/a en/de Psicopedagogía, Técnico/a Superior en Psicopedagogía).

La preinscripción está abierta a partir del 1 de noviembre. La carrera es una propuesta arancelada con un costo mensual.

Reunión informativa: el viernes 7 de noviembre a las 17 hs. se realizará un encuentro informativo virtual. Quienes estén interesados/as pueden ingresar al link disponible aquí.

Para más información y para acceder a los pasos para la preinscripción es posible ingresar aquí.

Por consultas comunicarse a psicopedagogia@soc.unicen.edu. ar