Inscripción abierta al taller dinámicas teatrales y herramientas para la comunicación

La Facultad de Ciencias Sociales informa que se encuentra abierta la inscripción al taller “Dinámicas teatrales y herramientas para la comunicación”, a cargo de la docente Victoria Reyes Benz.

La propuesta se desarrollará en modalidad presencial en el Centro Cultural Universitario, ubicado en San Martín 1955 y está orientada a personas interesadas en fortalecer sus habilidades comunicacionales en ámbitos profesionales, académicos e institucionales.

El inicio del taller está previsto para el día lunes 29 de septiembre a las 14 horas, con una duración total de 2 meses, distribuidos en 8 encuentros de 2 horas cada uno.

Objetivos

El taller tiene como propósito general brindar herramientas prácticas y vivenciales para mejorar la comunicación interpersonal y la exposición en público. Entre sus objetivos específicos se destacan:

– Desarrollar habilidades comunicacionales.

– Fomentar una autoobservación sutil e incorporar recursos para modificar estados emocionales alterados frente a la exposición.

– Ejercitar la expresión corporal como vehículo de emociones e ideas.

– Entrenar el uso de la voz como herramienta expresiva: respiración, dicción, volumen, entonación y ritmo.

– Explorar técnicas teatrales (juegos, improvisaciones) como medios para el desarrollo personal y profesional.

– Promover la escucha activa y la atención plena como fundamentos de una comunicación efectiva.

– Identificar y abordar bloqueos comunes en la exposición pública: miedo escénico, autoexigencia, inseguridad.

-Favorecer una presencia comunicacional genuina, segura y coherente.

Inscripción

La actividad se desarrollará de manera presencial y contará con una modalidad práctica. Se recomienda asistir con ropa cómoda, llevar botella de agua, cuaderno y lapicera para toma de notas.

Para inscribirse es necesario ingresar a www.soc.unicen.edu.ar