Inicia el año boxístico en Olavarría

Este viernes 7 de Febrero se desarrollará el primer festival de box del 2025 en las instalaciones del Club Social y Deportivo El Fortín (Av. Urquiza 2981) desde las 21:30 horas.

Organizado por el programador local Carlos López y fiscalizado por la Comisión Municipal de Box de Olavarría, mencionado evento tendrá en juego once cinturones de la A.F.S.O (All Fight System Organization World United ) que en la Argentina tiene como presidente a Alberto Bettinelli, vicepresidenta a la olavarriense Carolina Ayelen Randazzo y Director/Secretario General Luis Oscar Randazzo.

Esta es la grilla de combates para esta noche en El Fortín:

Axel Castillo (Bahía Blanca) vs. Damián Maidana (Gym Costa, Punta Alta).

Elías Sarruggi (Tito Videla Box) vs. Uriel Osorio (Bahía Blanca).

Nicolás Molina (Dojo Pantera, Sierras Bayas) vs. Lautaro Rojo (Gym Costa, Punta Alta).

Junior Bargas (Matadero Box) vs. Diego Riccio Ibáñez (Tandil).

Sofía Olivetto (Oto Box) vs. Luna Avellaneda (Balcarce Box, Club Estudiantes, Balcarce).

Tomás Coca (Turco Box) vs. Lautaro Pedroncini (Sueños Dorados, Bahía Blanca).

Diego Requena (Matadero Box) vs. Lautaro Escudero (Gym Costa, Punta Alta).

Isaías Olivetto (Oto Box) vs. Santiago Croceri (Fighters Gym Kick Boxing, Bahía Blanca).

Franco Cejas (Dojo Pantera, Sierras Bayas) vs. Leandro Chocobar (Gym Costa, Punta Alta).

Elías Olivetto (Oto Box) vs. Rodrigo Croceri (Fighters Gym Kick Boxing, Bahía Blanca).

Mateo Palmieri (Dojo Pantera, Sierras Bayas) vs. Tiziano Sebastian Costa (Gym Costa, Punta Alta).

Mariana López (Oto Box) vs. Ludmila Accomando (Estudiantes de La Plata).