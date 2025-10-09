Ingeniería UNICEN: Más de 70 Preinscriptos en los Primeros Días para Cursar en 2026

La Facultad de Ingeniería (FIO) de Olavarría abrió su preinscripción con una gran demanda de estudiantes de toda la región y otras provincias. La oferta académica incluye nueve carreras vinculadas a la ciencia y tecnología, con la promesa de una alta inserción laboral.

La Facultad de Ingeniería (FIO) de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) se posiciona, a sus 56 años de historia, como un destino atractivo para los jóvenes que finalizan el secundario. En los primeros días de preinscripción para el ciclo lectivo 2026, la FIO ya registra más de 70 estudiantes que dieron el primer paso para comenzar sus estudios.

La demanda no es solo local: la Facultad atrae interesados de ciudades como Azul, Bolívar, Tandil, Tres Arroyos, Trenque Lauquen, Necochea y Pinamar, e incluso de provincias como La Pampa, Jujuy y Entre Ríos.

Una Opción Académica Integral y con Salida Laboral

La excelencia académica de la FIO, sumada a la calidad de la formación profesional, el acceso a laboratorios y equipos de última generación, y las amplias posibilidades laborales que ofrece el sector, son un imán para los futuros universitarios.

Durante el año, la Facultad ha ofrecido servicios de orientación vocacional, charlas motivacionales y visitas guiadas para ayudar a los estudiantes en su toma de decisiones.

Además de la formación en sus carreras, la FIO complementa la vida universitaria con importantes beneficios: becas, acceso al comedor universitario, descuentos en transporte público, y la posibilidad de participar en deportes, idiomas, proyectos sociales y estudios en el extranjero.

Proceso de Preinscripción

La preinscripción es un trámite online que se realiza a través del sitio web www.fio.unicen.edu.ar y estará abierto hasta el mes de febrero.

Quienes realicen el trámite virtual deberán, posteriormente, completar la inscripción formal con la entrega de la documentación, cuyo período se abrirá en diciembre en la Oficina de Estudiantes de la Facultad.

Para consultas o visitas, la FIO está ubicada en Avenida del Valle 5737, Olavarría.

Carreras de Grado y Perfiles Profesionales

La oferta académica de la FIO para 2026 incluye nueve opciones:

Carrera Duración Perfil Destacado Ingeniería Civil 5 años Proyecto, construcción y dirección de obras civiles, viales, hidráulicas y estructuras resistentes. Ingeniería en Agrimensura 5 años Fijación de límites territoriales, organización catastral, cartografía y peritaje judicial. Ingeniería Electromecánica 5 años Aplicación de principios físicos y eléctricos a sistemas electromecánicos, energía, y su mantenimiento. Ingeniería Industrial 5 años Planificación, dirección, implementación y evaluación de procesos de producción de bienes industrializados. Ingeniería Química 5 años Estudio, proyecto, construcción y operación de industrias que involucran procesos químicos y fisicoquímicos. Licenciatura en Tecnología de los Alimentos 4 años Conocimiento integral de la industria alimenticia; desarrollo de técnicas de elaboración y gestión de calidad. (Título previo: Tecnicatura en Tecnología de los Alimentos – 3 años). Profesorado en Química 4 años Capacitado para planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje de Química y Ciencias Naturales. Tecnicatura Universitaria en Electromedicina 3 años Puesta en marcha, prueba y mantenimiento de instrumental electrónico y sistemas médicos.