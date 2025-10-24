Ingeniería UNICEN Inicia la Preinscripción para 2026 con Gran Interés Regional y una Amplia Oferta Académica

La Facultad de Ingeniería (FIO) de Olavarría, con 56 años de historia, ya cuenta con más de 70 preinscriptos para el ciclo 2026, provenientes de 10 distritos, incluyendo provincias como La Pampa, Jujuy y Entre Ríos. El trámite se realiza online y la oferta incluye 8 carreras de ciencia y tecnología.

La Facultad de Ingeniería (FIO) de la UNICEN se consolida como una de las opciones más atractivas para los jóvenes que finalizan el secundario, interesados en carreras vinculadas a la ciencia y la tecnología. En los primeros días de preinscripción para el ciclo 2026, ya se registraron más de 70 estudiantes, no solo de Olavarría, sino de diversas localidades como Azul, Tandil, Bolívar, y provincias como La Pampa, Jujuy y Entre Ríos.

Proceso de Preinscripción

La preinscripción se realiza de forma online a través del sitio web oficial: www.fio.unicen.edu.ar y permanecerá abierta hasta febrero de 2026.

Preinscripción vía web (ya abierta). Entrega de Documentación: El período para completar el trámite y entregar la documentación en la Oficina de Estudiantes de la Facultad se abrirá en diciembre.

Excelencia Académica y Beneficios para Estudiantes

La FIO celebra 56 años de trayectoria, atrayendo a estudiantes por su demostrada excelencia académica, el acceso a modernos equipos y laboratorios, las amplias posibilidades laborales de sus graduados y la calidad de vida que ofrece Olavarría.

Quienes se suman a la FIO acceden a importantes beneficios y servicios universitarios:

Ayuda Económica: Acceso a becas y al comedor universitario .

Acceso a y al . Movilidad: Beneficios en el transporte público .

Beneficios en el . Vida Universitaria: Posibilidad de hacer deportes, idiomas, actividades culturales , sumarse a proyectos sociales y realizar estudios en el extranjero .

Posibilidad de hacer , sumarse a y realizar . Proyección Laboral: Oportunidades para involucrarse en proyectos laborales y de investigación.

Oferta Académica de la Facultad de Ingeniería (FIO)

La oferta se centra en la formación de profesionales en áreas esenciales para el desarrollo productivo y la infraestructura.

Carrera Duración Perfil Profesional (Resumen) Ingeniería Civil 5 años Proyecta, construye, mantiene y dirige estructuras y obras civiles (viales, hídricas, saneamiento, urbanismo, etc.). Ingeniería en Agrimensura 5 años Fija límites territoriales (campo y ciudad), se dedica a la organización catastral, elabora cartografía de última generación y puede actuar como perito judicial. Ingeniería Electromecánica 5 años Aplica principios eléctricos y mecánicos a sistemas de producción, usinas eléctricas, redes de distribución, instalaciones electrónicas e industriales, y energías alternativas. Ingeniería Industrial 5 años Realiza estudios de factibilidad, proyecta, dirige y evalúa el proceso de producción de bienes industrializados, y administra los recursos destinados a la producción. Ingeniería Química 5 años Se forma para el proyecto, dirección, operación y mantenimiento de industrias que involucran procesos químicos, fisicoquímicos y de bioingeniería, y aprovechamiento de recursos naturales. Lic. en Tecnología de los Alimentos 4 años Conocimiento integral de la industria alimenticia; diseña técnicas de elaboración, empaque y asegura la calidad y el procesamiento de la materia prima. Tec. en Tecnología de los Alimentos 3 años Título intermedio de la Licenciatura. Profesorado en Química 4 años Capacitado para planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje de la química en nivel secundario y superior. Tec. Univ. en Electromedicina 3 años Habilita para la puesta en marcha, prueba, documentación y mantenimiento del instrumental electrónico en medicina, y asistencia en la evaluación de tecnología médica.

Contacto de la Facultad de Ingeniería (FIO):

Dirección: Avenida del Valle 5737, Olavarría.

Avenida del Valle 5737, Olavarría. Teléfono: 2284 670320.

2284 670320. Correo: ingenieria@fio.unicen.edu.ar

ingenieria@fio.unicen.edu.ar Preinscripción: www.fio.unicen.edu.ar