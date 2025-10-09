Infraccionado un Hombre por Arrojar Residuos en un Sector No Habilitado de Avenida Eva Perón

Personal de Protección Ciudadana detectó al infractor in fraganti en un tramo de la ex Circunvalación, un área donde el Municipio debe destinar recursos de manera recurrente para limpieza.

La Subsecretaría de Protección Ciudadana del Municipio de Olavarría infraccionó a un hombre este jueves por ser sorprendido arrojando residuos en un lugar no autorizado de la ciudad.

La situación fue detectada en horas de la mañana sobre la Avenida Eva Perón (ex Circunvalación), en el tramo comprendido entre Avenida Avellaneda y Frontera Sur. Este sector es lamentablemente conocido por la recurrencia de este tipo de conductas, obligando al Municipio a desplegar trabajos de limpieza constantes y a afectar recursos que podrían destinarse a otras tareas.

Tras constatar la infracción, se iniciaron actuaciones por incumplimiento de la Ordenanza Municipal N.º 195/84, que prohíbe el arrojo de residuos en zonas no habilitadas. Según se detalló, el material descartado incluía no solo basura, sino también ramas, artículos electrónicos y recipientes.

Las actuaciones labradas han sido elevadas al Juzgado de Faltas Local para la intervención y aplicación de las sanciones correspondientes.

Desde el Municipio se reitera el pedido de colaboración a toda la comunidad para mantener una ciudad más limpia, segura y saludable, respetando los lugares y horarios de disposición final de residuos.