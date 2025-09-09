Importante fuga de gas en Olavarría

incidente ocurrió en la mañana de este martes, cuando una retroexcavadora perforó un caño. El tránsito fue cortado y desviado por personal policial.

Una importante fuga de gas se registró en la mañana de este martes en la Ruta 51, entre las calles Colón y Sarmiento, debido a la rotura de un caño durante trabajos de excavación.

Según informaron desde Camuzzi, una empresa no identificada se encontraba realizando tareas para la colocación de un cable subterráneo y, al utilizar una retroexcavadora, perforó un ramal de gas que corre paralelo a la ruta. Desde la compañía, precisaron que la empresa responsable no había solicitado “interferencias” para conocer si había caños en la zona.

Se indicó, además, que el venteo de gas ya fue detenido y se realizarán las tareas de reparación necesarias. Como medida de precaución, el tránsito en la zona fue cortado a la altura del barrio AOMA y está siendo desviado por personal policial.